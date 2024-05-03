الوحدة يهزم العين ويتوج بكأس الرابطة الإماراتية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
توج فريق الوحدة بلقب بطولة رابطة الأندية الإماراتية المحترفة لكرة القدم (كأس مصرف أبو ظبي) ، عقب فوزه على العين 1 - صفر في المباراة النهائية التي جمعتهما، يوم الجمعة.
ويدين الوحدة بالفضل في هذا الفوز للاعبه لوكاس بيمينتا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15.
وتأهل العين للنهائي، عقب تخطيه عقبة فريق اتحاد كلباء في الدور قبل النهائي، وذلك بالفوز عليه بركلات الترجيح، عقب نهاية مباراتَي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
بينما تأهل فريق الوحدة إلى نهائي البطولة عقب تخطي نظيره الوصل، وذلك بعد أن تلقى الوحدة الهزيمة ذهابا 1 - 2 ، قبل أن يحقق الفوز في مباراة الإياب ووسط جماهيره برباعية نظيفة.
-
روبليف يهزم فريتز ويبلغ النهائي الخامس في "الماسترز"تأهل الروسي أندري روبليف، المصنف ثامناً عالمياً، إلى النهائي الخامس له في دورات ... رياضة
-
ألونسو: الجميع يتمنى هزيمتناقال المدرب الإسباني لباير ليفركوزن بطل الدوري الألماني لكرة القدم تشابي ألونسو إن ... رياضة
-
"ألعاب نارية" تكلف مشجعي مونبيلييه مليون يوروطالب محامو نادي مونبيلييه الفرنسي مشجعين اثنين بدفع أكثر من مليون يورو نظير ... رياضة