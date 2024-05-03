بايرن يعلن غياب دي ليخت وموسيالا أمام شتوتغارت

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يفتقد فريق بايرن ميونخ جهود مدافعه الهولندي ماتييس دي ليخت ولاعب الوسط جمال موسيالا في مباراة الفريق ضد مضيفه شتوتغارت، في المرحلة الـ32 ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، السبت.

وقال توماس توخيل، المدير الفني لبايرن، في مؤتمر صحافي، يوم الجمعة: ماتييس دي ليخت لن يكون مع الفريق. من المقرر أن يعود للتدريب، الأحد، ثم لدينا ثلاثة أيام. جمال موسيالا لن يكون معنا أيضا، السبت.

وغاب دي ليخت عن مباراة بايرن ضد ضيفه ريال مدريد الإسباني، يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابة في أربطة الركبة، في حين بدأ موسيالا اللقاء، لكنه كان يعاني أيضا من مشاكل في الركبة.

أضاف توخيل أن الجناح ليروي ساني سيسافر مع الفريق لشتوتجارت، بينما تحوم الشكوك بشأن المدافع دايو أوباميكانو.

بدأ بايرن لقائه أمام ريال مدريد بالكوري الجنوبي مينجاي كيم في الدفاع، لكنه كان مسؤولاً عن خطأين فادحين تسببا في هدفي الفريق الملكي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2 - 2 على ملعب (أليانز أرينا).

وانتقد توخيل كيم بعد المباراة، لكنه قال: سيستمر في الحصول على دعمنا الكامل ويحظى بمؤازرتنا. هناك فرصة جيدة أن يلعب السبت.

أوضح المدرب الألماني: هناك طرق للدفاع أكثر من أن تكون عدوانيا دائما. إنه شخص يريد الدفاع بطريقة شرسة للغاية. هذه هي الطريقة التي يرى بها نفسه. الأخطاء جاءت من قوة دفع جيدة.

ومن الممكن أن يمنح بايرن بعض الراحة لعدد من عناصره الأساسية، بعدما ضمن الفريق تأهله لدوري الأبطال في الموسم القادم، وانتهاء المنافسة رسميا على لقب بوندسليغا هذا الموسم لمصلحة باير ليفركوزن.

وحجز شتوتغارت مقعده أيضا في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، حيث لعب الحارس ألكسندر نوبل، المعار من بايرن ميونخ، دورا هاما في إنجاز المهمة.

وصرح توخيل: أليكس يقوم بعمل ممتاز. نحن سعداء للغاية بكيفية تطوره وأهميته. مستواه مثير للإعجاب مثل أداء فريق شتوتغارت.