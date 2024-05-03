تشافي: مباراة جيرونا ليست حاسمة.. وكان بمقدورنا منافسة ريال مدريد

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أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن مباراة ديربي كتالونيا، أمام جيرونا لن تحدد موسم فريقه.

وسجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود برشلونة للفوز على بلنسية، الذي لعب بعشرة لاعبين، يوم الاثنين الماضي، ليعود الفريق للمركز الثاني بالدوري الإسباني.

ولكن، مع فارق نقطتين يفصل بين الفريقين قبل خوض مباراة، السبت، على ملعب مونتيليفي، فإن الأخطاء يجب أن تكون قليلة في معركة الحصول على المركز الثاني في جدول الترتيب خلف ريال مدريد.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: أيا كان ما سيحدث، فإن هذه المباراة لن تكون حاسمة، ولكنها مهمة للغاية بالنسبة لنا.

وأضاف: لديهم ثقة كبيرة، وحان الوقت لتهنئة جيرونا، لأنهم صنعوا التاريخ- الموسم الذي قدمه ميغيل مونيوز ولاعبوه كان استثنائيا.

وأضاف تشافي، الذي أعلن مؤخرا أنه سيستمر في قيادة الفريق خلال الموسم المقبل: كنا ننافس بشكل جيد في الأشهر الثلاثة الماضية. تطورنا في العديد من النواحي.

وأردف: لو نافسنا بالطريقة التي نافسنا بها مؤخرا، فبالتالي بهذه الطريقة يمكننا التنافس مع أي فريق.

وأكد: الظروف الصعبة كانت تعني أننا لم نكن قادرين على التنافس بشكل جيد في اللحظات الحاسمة، ولكن أعتقد أننا نقدم كرة قدم جميلة، تطورنا في الدفاع وفي كل المناطق.

وكان فريق جيرونا فاز على برشلونة 4 - 2 في ديسمبر الماضي، ولكن المدير الفني ميغيل يصر على أن فريقه لم يكن المرشح للفوز.

وقال ميغيل في مؤتمر صحفي: بالنسبة لجماهيرنا، مباراة السبت ستكون تاريخية، برشلونة هو المرشح للفوز بالمباراة، ولكن يجب علينا أن نقوم بدورنا في اللعب ونقلل قدر الإمكان من إمكاناتهم الكبيرة جدا.

وأكد: نريد أن نفوز للوصول لدوري أبطال أوروبا. يتعلق الأمر بجذب الجماهير وجعل جيرونا ينمو وأن نحقق شهرة عالمية لنادينا ومشروعنا.