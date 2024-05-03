تشيلسي يهزم توتنهام بثنائية

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فاز تشيلسي على ضيفه توتنهام 2 - صفر يوم الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة 26 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي عن طريق تريفور تشالوبا في الدقيقة 24، وأضاف نيكولاس جاكسون الهدف الثاني في الدقيقة 72.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثامن، بفارق ثلاث نقاط خلف المركز السادس المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الخامس، بفارق سبع نقاط خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويتبقى لتوتنهام مباراة مؤجلة.