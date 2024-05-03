تن هاغ: أردنا هاري كين قبل التعاقد مع هويلوند

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اعترف الهولندي إريك تن هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، برغبته في التعاقد مع هاري كين، مطلع الموسم الحالي، لكنه مقتنع في الوقت نفسه بقدرة راسموس هويلوند على الوصول لإمكانياته.

وكشف تن هاغ أن كين كان هدفا ليونايتد قبل أن يقرر قائد منتخب إنجلترا الانضمام لفريق بايرن ميونخ الألماني في الصيف الماضي.

وقررت إدارة مانشستر يونايتد التعاقد مع الدنماركي الدولي هويلوند "21 عاما" مقابل 72 مليون جنيه إسترليني (90.4 مليون دولار) من أتالانتا الإيطالي وسجل حتى الآن 14 هدفًا في موسمه الأول مع الفريق العريق، من بينها 8 أهداف ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تن هاغ في مقابلة مع غاري نيفيل على محطة "سكاي سبورتس" التليفزيونية: كان يتعين علينا الفوز بكل مباراة.

أضاف تن هاغ: هناك توقعات من جانبنا في كل مباراة، لذا لا يمكنك تحقيقها إلا عندما يكون لديك هؤلاء اللاعبون المتميزون. لكن في العقد الماضي وفي هذه الفترة، لم نتمكن دائمًا من الحصول على اللاعبين الذين أردناهم.

أوضح مدرب يونايتد في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أنه "يتعين عليك البناء بعد ذلك ويجب أن تتقبل أنك تحصل على المواهب بدلا من اللاعبين الذين أثبتوا كفاءتهم بالفعل في الماضي. لقد أجرينا بعض الاختيارات مع مواهب مثل راسموس هويلوند.

وتابع: أستطيع أن أرى مهاجما (هاري كين) أثبت ذلك بالفعل، ونريد التعاقد معه ولم نتمكن من الحصول عليه. ثم ذهبنا إلى راسموس لأنه يتمتع بالموهبة.

كشف المدرب الهولندي: مع هاري كين، تعلم أنك تحصل على 30 هدفا. أعتقد أن راسموس سيصل إلى هذا المستوى لكنه بحاجة إلى وقت.

وشدد: ليس من العدل تقييمه مثل هاري كين. لن أقارن أبدا بين اللاعبين لأنهما مختلفان تماما. لكن حصلنا مع راسموس هويلوند على أعلى الإمكانات في مركز المهاجم في الصيف الماضي.

واختتم تن هاغ تصريحاته، قائلا: نحن سعداء للغاية به، لكنه يحتاج أيضا إلى وقت للتأقلم. نشعر بالسعادة لأنه أظهر قدرته على تسجيل الأهداف.