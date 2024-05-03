دورتموند يعلن رحيل ريوس

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، يوم الجمعة، أن المهاجم ماركو ريوس سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم منهيا حقبة استثنائية مع الفريق.

وذكر دورتموند في بيان: توصل بوروسيا دورتموند لاتفاق مع قائد الفريق ماركو ريوس بالتراضي على عدم تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويلعب ريوس، المولود في دورتموند، في النادي منذ 12 عاما، عقب عودته في 2012. ومع احتساب الوقت الذي قضاه في أكاديمية النادي، يكون ريوس قد قضى أكثر من 21 عاما بالنادي.

ولعب ريوس دورا حاسما في قيادة دورتموند لنهائي دوري أبطال أوروبا 2013 الذي أقيم في لندن، وخسره الفريق أمام بايرن ميونخ، ومع النادي فاز ريوس بكأس ألمانيا مرتين في 2017 و2021.

وحمل ريوس شارة قيادة الفريق منذ عام 2018 وحتى 2023.

وقال اللاعب :أنا ممتن للغاية وفخور للوقت المميز الذي قضيته في بوروسيا دورتموند. قضيت أكثر من نصف حياتي في هذا النادي واستمتعت بكل يوم، رغم وجود لحظات صعبة أيضا.

وأضاف: أعلم بالفعل حاليا أنني سأجد صعوبة في توديع النادي في نهاية الموسم. ومع ذلك أنا سعيد لأن هناك وضوحا وأنه يمكننا التركيز على المباريات النهائية الهامة التي تنتظر الفريق.

وقال هانز يواخيم فاتزكه، الرئيس التنفيذي للنادي : نتمنى لماركو الأفضل لمستقبله. نتمنى أن يعود لدورتموند بعد نهاية مسيرته كلاعب، لأن هناك ما يكفي من تحديات تنتظره هنا في دورتموند.

ولم يعلن ريوس في البداية ما إذا كان سيوقع لناد آخر في الصيف. وفيما تبقى من الموسم، سيحاول قيادة الفريق للتأهل مرة أخرى لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يقام في ويمبلي.

وكان درتموند تغلب على بايرس سان جيرمان 1 - صفر في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وقال ريوس: لدينا هدف كبير أمام أعيننا ونريد أن نحققه سويا.