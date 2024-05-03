روبليف يهزم فريتز ويبلغ النهائي الخامس في "الماسترز"

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تأهل الروسي أندري روبليف، المصنف ثامناً عالمياً، إلى النهائي الخامس له في دورات ماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، وذلك بفوزه يوم الجمعة على الأميركي تايلور فريتز 6-4 و6-3 في نصف النهائي دورة مدريد.

وفي ثامن مواجهة له مع فريتز، احتاج روبيلف إلى ساعة و12 دقيقة كي يحقق فوز الثالث على الأميركي المصنف 13 عالمياً بعدما كسر إرساله ثلاث مرات، حارماً إياه من تكرار إنجاز عام 2022 حين بلغ النهائي للمرة الأولى في دورات الماسترز وتوج باللقب في إنديان ويلز على حساب الإسباني رافايل نادال.

واستحق الروسي البالغ 26 عاماً التواجد في النهائي الأول في مدريد والخامس في دورات الماسترز التي أحرز فيها لقباً واحداً العام الماضي في مونتي كارلو، إذ وصل الى نصف النهائي بعدما أقصى الإسباني كارلوس ألكاراس بطل العامين الماضيين بالفوز عليه 6-4 و3-6 و2-6.

ولم تكن البداية مثالية لروبليف الذي وصل الى مدريد على خلفية أربع هزائم متتالية، إذ خسر إرساله في الشوط الأول لكنه رد سريعاً في الثاني ثم كسر إرسال منافسه في الشوط العاشر، ما خوله حسم المجموعة 6-4 في 39 دقيقة، قبل أن يواصل أفضليته في الثانية حيث حقق الأفضلية في الشوط السادس الذي حسمه على إرسال منافسه ليتقدم 4-2 في طريقه لإنهائها 6-3 في 33 دقيقة.

وعلق الروسي بعد اللقاء على المستوى الذي يقدمه في مدريد بعد سلسلة من المشاركات المخيبة، قائلاً "شعوري أفضل من الناحية الذهنية وهذا سمح لي أن أؤدي بشكل جيد"، معتبراً أن "وضع مشاعري في الاتجاه الصحيح ساعدني على الوصول الى النهائي. من دون ذلك لم أكن لأصل الى النهائي".

وتطرق الى مباراته مع فريتز، قائلاً "البداية كانت صعبة... أخفقت في بعض الضربات السهلة لكن ذلك يعتبر جزءا من الرياضة، جزءا من كرة المضرب. عندما كسر إرسالي قلت لنفسي +حسناً إنها ليست سوى البداية وأمامنا مجموعة طويلة وسنرى ما سيحصل+".

وما حصل هو أن الروسي حسم اللقاء في النهاية ووصل الى النهائي حيث يلتقي الفائز من لقاء التشيكي ييري ليهيتشكا والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، ضامناً صعوده الى المركز السابع في تصنيف رابطة المحترفين الإثنين، فيما سيصبح السادس في حال إحرازه اللقب، أي أقل بمركز من أفضل تصنيف له والذي حققه في سبتمبر 2021.