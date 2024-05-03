ليفركوزن يحسم ذهاب نصف نهائي "الأوروبي" أمام روما
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هز فلوريان فيرتز وروبرت أندريخ الشباك ليمنحا باير ليفركوزن الفوز 2-صفر على مضيفه روما في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس.
وتقدم ليفركوزن، المتوج بطلا لألمانيا مؤخرا، في النتيجة بهدف سجله فيرتز في الدقيقة 28 بتسديدة منخفضة مستغلا خطأ من دفاع روما.
وضاعف أندريخ النتيجة في الدقيقة 73 عندما أطلق تسديدة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.
وتقام مباراة الإياب في ليفركوزن في التاسع من الشهر الجاري على أن يلعب الفائز أمام المنتصر من مواجهة قبل النهائي الأخرى التي تجمع أولمبيك مرسيليا وأتلانتا. ويقام النهائي في ملعب أفيفا في دبلن في 22 من الشهر الجاري.
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