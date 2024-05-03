اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ينافس ليفركوزن على بطولتي الكأس والدوري الأوروبي

ليفركوزن يحسم ذهاب نصف نهائي "الأوروبي" أمام روما

روما - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

هز فلوريان فيرتز وروبرت أندريخ الشباك ليمنحا باير ليفركوزن الفوز 2-صفر على مضيفه روما في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس.

وتقدم ليفركوزن، المتوج بطلا لألمانيا مؤخرا، في النتيجة بهدف سجله فيرتز في الدقيقة 28 بتسديدة منخفضة مستغلا خطأ من دفاع روما.

وضاعف أندريخ النتيجة في الدقيقة 73 عندما أطلق تسديدة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وتقام مباراة الإياب في ليفركوزن في التاسع من الشهر الجاري على أن يلعب الفائز أمام المنتصر من مواجهة قبل النهائي الأخرى التي تجمع أولمبيك مرسيليا وأتلانتا. ويقام النهائي في ملعب أفيفا في دبلن في 22 من الشهر الجاري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
صاحب قرار استخدام السلاح النووي في أميركا والصين صاحب قرار استخدام السلاح النووي في أميركا والصين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط