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تقام مباراة الإياب في بيرغامو

مارسيليا يتعادل مع أتالانتا في الدوري الأوروبي

مارسيليا - فرانس برس
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فرض أتالانتا الإيطالي التعادل 1-1 على مضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي في ذهاب قبل نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس بعدما سجل كل فريق هدفا في الشوط الأول.

ووضع جيانلوكا سكاماكا الفريق الزائر في المقدمة بعد 11 دقيقة من انطلاق المباراة عندما وجدت تمريرة تيون كوبمينرز المهاجم غير المراقب داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة منخفضة نحو الشباك مسجلا هدفه 16 في جميع المسابقات هذا الموسم.

وسجل تشانسيل مبيمبا هدف التعادل لمارسيليا بعد تسع دقائق بتسديدة مذهلة من مسافة بعيدة ارتطمت في القائم ودخلت الشباك بعد ركلة ركنية.

وأهدر الفريقان عددا من الفرص السانحة للتسجيل في الشوط الثاني.

ويسافر مارسيليا إلى بيرغامو لخوض مباراة الإياب يوم الخميس المقبل، ويلعب الفائز منهما أمام الفائز من روما الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني يوم 22 مايو الجاري في دبلن.

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