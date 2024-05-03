"ألعاب نارية" تكلف مشجعي مونبيلييه مليون يورو

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طالب محامو نادي مونبيلييه الفرنسي مشجعين اثنين بدفع أكثر من مليون يورو نظير الأضرار التي تسببا بها بخوض مباراة كليرمونت فوت خلف أبواب مغلقة.

تعود الحادثة إلى 8 أكتوبر الماضي عندما كان مونبيلييه متقدما على كليرمونت فوت 4 – 2 قبل أن تلقى ألعابا نارية تجاه حارس كليرمونت موري دياو الذي أخرج من الملعب على النقالة وبسبب تلك الحادثة اضطر الفريقان إلى اللعب مجددا خلف أبواب مغلقة أواخر نوفمبر الماضي وانتهت بالتعادل 1 – 1 بينما خصمت رابطة الدوري الفرنسي نقطة من مونبيلييه بسبب الأحداث.

وبحسب "وكالة الأنباء الفرنسية" قام نادي مونبيلييه عبر محاميه باحتساب تكلفة الأضرار التي خلفتها الألعاب النارية وبلغت 515 ألف يورو، وهي تشمل الخسائر ببع خلف أبواب معلقة والإيقاف الجزئي للمدرج لمباراتين وحقوق النقل التلفزيوني.

ويطلب النادي من مشجعين اثنين متهمان بإلقاء الألعاب النارية، بسداد المبلغ فيما ستصدر المحكمة حكمها في القصية في 16 مايو الجاري.