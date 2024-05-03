"هاتريك" الكعبي يمنح أولمبياكوس فوزاً ثميناً على ملعب أستون فيلا

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وضع أولمبياكوس اليوناني قدما في المباراة النهائية ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على مضيفه أستون فيلا الإنجليزي 4 - 2 يوم الخميس، في ذهاب الدور قبل النهائي من البطولة.

ويدين أولمبياكوس بالفضل في الفوز إلى المغربي أيوب الكعبي، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 16 و29 و56 (ضربة جزاء)، فيما أضاف زميله سانتياغو هيزي الهدف الرابع في الدقيقة 67.

على الجانب الآخر، سجل أولي واتكينز هدفا لأستون فيلا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما سجل موسى ديابي الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وفي مباراة أخرى بالدور ذاته، فاز فيورنتينا الإيطالي على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 3 - 2.

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة الخامسة عن طريق ريكاردو سوتيل، قبل أن يدرك هانز فانكين التعادل لكلوب بروج في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 37 سجل أندريا بيلوتي الهدف الثاني لفيورنتينا، قبل أن يدرك الفريق البلجيكي التعادل مرة أخرى عن طريق تياجو في الدقيقة 63.

وبينما تتجه المباراة للتعادل، سجل مبالا نزولا الهدف الثالث لفيورنتينا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأكمل كلوب بروج المباراة بعشر لاعبين، وذلك بعد طرد رافائيل أونيدكا في الدقيقة 61.

وتقام مباريات الإياب للدور قبل النهائي يوم الخميس المقبل.