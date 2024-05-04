أبها ينتقم من هزائم الاتحاد المتتالية

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عاد أبها إلى انتصاراته على اتحاد جدة بعدما تغلب عليه 3 – 1 ضمن مباريات الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين سلبيا في مدينة الأمير ... الرياضية قبل أن يتقدم أبها بجزائية البولندي كريتشوفياك ويعود الاتحاد إلى التعادل بركلة جزاء من البرتغالي جوتا، لكن حسن العلي والأرجنتيني فابيان نوغويرا أضافا الهدفان الثاني والثالث تواليا في اللقاء.

واستطاع أبها بانتصاره على الاتحاد تعزيز آماله في البقاء لتعادله نقطيا مع الأخدود كما حقق أول انتصار له على الفريق الغربي منذ أن هزمه 3 مواجهات متتالية في موسمي 2020 – 2021 ز2021 – 2022 إذ تعرض بعدها لسبع خسائر متتالية قبل مواجهة يوم الجمعة.