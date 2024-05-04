أرتيتا: ساكا "ثابت" ويحب الفوز

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أثنى الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال على مهاجمه الشاب بوكايو ساكا وتعطشه المتزايد للفوز، وذلك عقب الفوز على بورنموث 3 - صفر يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم أرسنال بهدف سجله بوكايو ساكا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل لياندرو تروسارد الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 70، قبل أن يسجل ديكلان رايس الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام مانشستر سيتي فيما توقف رصيد بورنموث عند 48 نقطة في المركز العاشر.

وبات ساكا أول لاعب يسجل 20 هدفا لارسنال على مستوى كافة المسابقات خلال موسم واحد منذ تسجيل الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ 29 هدفا في موسم 2019 - 2020.

كما أصبح ساكا أول لاعب إنجليزي يحقق هذا الإنجاز مع ارسنال منذ تسجيل ثيو والكوت 21 هدفا في موسم 2012 - 2013.

وقال أرتيتا "مستوى الثبات لديه مماثل للعام الماضي. هناك جوانب تحسن فيها، أرى ميزة مختلفة له في الطريقة التي يتنافس بها. إنه يحب الفوز بشكل أكبر مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر".