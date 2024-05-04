النصر يدك مرمى الوحدة.. و "هاتريك" خامس لرونالدو

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أحرز البرتغالي كرستيانو رونالدو "هاتريك" في فوز فريقه النصر على الوحدة 6 – صفر ضمن مباراة الفريقين في الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

وافتتح رونالدو اللقاء بثتائية سريعة في الدقيقتين 5 و12 قبل أن يضيف مواطنه أوتافيو الثالث في الدقيقة 18 والسنغالي ماني مع نهاية الشوط الأول لينتهي النصف الأول 4 – صفر.

وفي الشوط الثاني أكمل رونالدو ثلاثيته في المباراة والخامس لفريقه عند الدقيقة 52 من المباراة قبل أن يضيف محمد آل فتيل آخر الأهداف في الدقيقة 88.

وبتسجيله ثلاثية وصل رونالدو رصيد رونالدو التهديفي في الدوري إلى 32 ليصبح ثاني لاعب يتجاوز 30 هدفا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ المغربي عبدالرزاق حمدالله في موسم 2018 – 2019.

ويعد هاتريك رونالدو في الوحدة هو الخامس له مع النصر منذ مواجهة الفريق نفسه في الجولة السادسة عشرة من الموسم الماضي حينها تكفل بجميع أهداف المباراة التي انتهت 4 – صفر وبعدها بجولتين، أحرز البرتغالي أول "هاتريك" له بالقميص الأصفر والأزرق على أرض نادي ضمك في اللقاء الذي انتهى صفر-3.

ومع مطلع الموسم الحالي، فاز النصر على مضيفه الفتح في مباراة سجل في رونالدو ثلاثة أهداف وثنائية للسنغالي ساديو ماني.

كما أحرز "هاتريك" في الجولة 25 من المسابقة عندما هز شباط الطائي في اللقاء الذي خسره الأخير 5 – 1.