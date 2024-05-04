جيرونا يدهس برشلونة ويمنح ريال مدريد لقب الدوري الإسباني

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فاز ريال مدريد بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 36 معززا رقمه القياسي بعدما فاز جيرونا 4-2 على برشلونة، يوم السبت، ليبتعد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي المتصدر بفارق لا يمكن تعويضه.























ويبتعد ريال مدريد، الذي خسر مرة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم، بفارق 13 نقطة عن جيرونا ثاني الترتيب قبل أربع مباريات على نهاية الموسم، بينما تراجع برشلونة إلى المركز الثالث.

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