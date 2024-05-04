راتكليف: مرافق مانشستر يونايتد "وصمة عار"

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تتبع الإدارة الجديدة بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بقيادة السير جيم راتكليف، الذي استحوذ على النادي مؤخرا، أسلوبا جديدا يهدف إلى تنظيف مرافق النادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن راتكليف أرسل للموظفين في النادي عبر البريد الإلكتروني، رسالة أبدى فيها دهشته واستنكاره لعدم الحفاظ على الترتيب في "أولد ترافورد" وفي مركز تدريبات الفريق في كارينتغون، كما وصف قسم تكنولوجيا المعلومات بالنادي بأنه "وصمة عار".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن راتكليف قوله: "لقد قمت بجولة تفقدية للمرافق، لقد صدمت بوجود قدر كبير من عدم الترتيب في بعض الأماكن".

وأضاف: "بالأخص في قسم تكنولوجيا المعلومات كان الأمر بمثابة وصمة عار، كما أن غرف تبديل الملابس لفرق أقل من 18 عاما و21 عاما لم تكن أفضل كثيرا".

وتابع المالك الجديد لمانشستر يونايتد:" هذه المعايير لا تقترب حتى مما نتوقعه في "إينيوس" ونحن شركة كيماويات".

وأوضح: "مانشستر يونايتد صرح رياضي عظيم، هذه أمور صغيرة، لكن بدون ترتيب وانضباط لن نصل إلى النجاح".