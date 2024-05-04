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أرني سلوت
أرني سلوت

سلوت للصحافيين: للمرة الـ 25.. لا تسألوني عن ليفربول

أمستردام - رويترز
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كثرت الأسئلة التي وجهت إلى أرني سلوت عن انتقاله الوشيك إلى ليفربول الإنجليزي بينما يستعد المدرب الهولندي لقيادة فريقه الحالي فينوورد في الأسابيع الأخيرة من الموسم الحالي.

وسيحتفل سلوت بخوض المباراة رقم 100 مع فينوورد، الأحد، ومرة أخرى هيمن انتقاله الوشيك إلى ليفربول لقيادة الجهاز الفني خلفا للألماني يورغن كلوب على المؤتمر الصحافي قبل المباراة، يوم السبت.

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وقال سلوت: للمرة 25 لا يمكنني فعلا الإجابة عن هذا. لا يوجد أي شي رسمي بعد بينما أجلس الآن هنا وشعار فينوورد على صدري. لذا فإن النية هي أن يكون هذا المؤتمر الصحافي عن فينوورد لكني أعتقد أنكم ستحاولون طرح أسئلة عن ليفربول من جديد.

وأضاف سلوت قوله: حتى الآن أثق في أن الأمور ستسير بصورة جيدة لكني فعلا لا أستطيع الرد على المزيد من الأسئلة المتعلقة بالانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز.

أرني سلوت
أرني سلوت



وقال سلوت للصحافيين أيضا: وإذا استمر هذا فإنني لن أكون سعيدا بهذا المؤتمر صحافي، أعتقد أنه من المناسب الرد على جميع هذه الأسئلة في نهاية الموسم لأنني مشغول هنا مع فينوورد كما أن ليفربول مشغول فيما يتبقى من الموسم.

وأمضى سلوت ثلاثة مواسم في صفوف فينوورد وفاز معه بلقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي وحاليا يقترب الفريق من الحصول على المركز الثاني هذا الموسم.

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