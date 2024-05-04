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يقع أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن أتلتيك بلباو

سيميوني: أتمنى أن ننهي الموسم بين الأربعة الكبار

مدريد - د ب أ
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قال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد إن فريقه بحاجة لبذل أقصى جهد ممكن في مواجهة مايوركا يوم السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم من أجل ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحل الفريق المدريدي رابعا في جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة مبتعدا بسبع نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثالث، ومتفوقا بثلاث نقاط عن أتلتيك بلباو صاحب المركز الخامس.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي قبل المباراة "كل تركيزنا في المباراة ونتمنى أن نواصل تواجدنا في المراكز الأربعة الأولى مثلما فعلنا في الموسم السابقة، ولكن المهمة تزداد صعوبة يوما بعد يوم، لأن الفرق الأخرى تتحسن".

ويعاني أتلتيكو مدريد دفاعيا هذا الموسم بعدما فشل في الخروج بشباك نظيفة منذ الفوز 5/صفر على لاس بالماس في فبراير الماضي.

وقال سيميوني في هذا الصدد "عند الحديث عن الدفاع، يتخيل الناس بالخطأ أننا نقصد لاعبي خط الدفاع فقط، ولكن الفريق يدافع ككتلة واحدة وقد استقبلنا الكثير من الأهداف لأننا لم نعمل بشكل جماعي جيد".

وأضاف "مايوركا فريق قوي، ويقوده مدربه معجب بهدوئه وقدرته على المنافسة، لذا ستكون مباراة صعبة".

وختم دييغو سيميوني تصريحاته "عندما ينتهي الموسم بالكامل حسابيا، سيكون بإمكاني التعبير عما أشعر به وما أفكر فيه بشأن أهداف الفريق".

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