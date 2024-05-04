سينر يلحق بألكاراز وينسحب من "ماسترز" روما

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أعلن الايطالي يانيك سينر بطل أستراليا المفتوحة والمصنّف ثانيا عالميا يوم السبت، انسحابه من دورة روما لماسترز الألف في كرة المضرب بسبب إصابة في الورك.

وقال سينر عبر حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقا) "بعد التحدث مرة أخرى مع الأطباء والمتخصصين بشأن مشاكل الورك التي أعاني منها، يجب أن أعلن أنني للأسف لن أتمكن من اللعب في روما".

وحامت الشكوك حول النجم الايطالي الشاب للمشاركة في دورة روما التي تنطلق يوم الأربعاء وتعد اخر محطة اساسية قبل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة.

وتابع سينر "انا حزين جدا لانني لم اتمكن من التعافي لانها احدى دوراتي المفضّلة".

ولو كُتب له المشاركة، كان ابن الـ 22 عاما ليكون أحد ابرز المرشحين لإحراز لقب دورة روما للماسترز بعد أن توج مطلع هذا العام بلقب بطولة أستراليا المفتوحة أولى القابه الكبرى في مسيرته، قبل أن يتبعها بإحراز لقب دورة ميامي لماسترز الألف في مارس الماضي.

ويملك سينر هذا الموسم 28 فوزا مقابل خسارتين وكان من المقرر أن يواجه الكندي فيليكس اوجيه الياسيم في الدور ربع النهائي لدورة مدريد للماسترز يوم الخميس لكنه اضطر للانسحاب بسبب مشاكل الورك.

وينضم الايطالي الى نظيره الاسباني كارلوس ألكاراس المصنّف ثالثا عالميا والذي اعلن ايضا الانسحاب من دورة روما بسبب اصابة في ساعده والتي يعاني منها منذ مشاركتيه في مونتي كارلو وبرشلونة.

وسيسعى اللاعبان للتعافي في الوقت المناسب قبل انطلاق رولان غاروس في 26 الحالي.