غوارديولا يطمئن بايرن ميونخ

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يعتقد جوسيب غوارديولا، المدير الفني الأسبق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن بحث النادي عن مدرب سينتهي بشكل سريع وناجح.

وقال غوارديولا (53 عاما) لقناة "سكاي" بشأن الوضع في بايرن ميونخ: أعتقد أنها مجرد مسألة وقت، وبالتأكيد سيختارون المدرب المناسب.

وبعد رفض رالف رانغنيك، يوليان ناجلسمان، وتشابي ألونسو، الرحيل عن وظائفهم الحالية، مازال بايرن ميونخ يبحث عن مدرب يخلف توماس توخيل، الذي سيرحل بنهاية الموسم.

وقال غوارديولا: الأمر كله متعلق بالطريقة التي يريدون أن يلعبوا بها وباللاعبين المتاحين لديهم.

وأضاف أن العديد من المدربين يشعرون براحة شديدة في أنديتهم الحالية، ولكنه أكد: النادي البافاري لديه الموارد المناسبة والأشخاص المناسبين. لديهم مجلس إدارة قادر على إيجاد أفضل الحلول.

يذكر أن غوارديولا تولى تدريب بايرن ميونخ في الفترة من 2013 إلى 2016 وتوج معه بلقب الدوري الألماني ثلاث مرات ومرتين بلقب كأس ألماني.

ويقود المدرب الإسباني حاليا فريق مانشستر سيتي الإنجليزي منذ عام 2016.

وقاد غوارديولا مانشستر سيتي للفوز بثلاثية الموسم الماضي (الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي)، علما بأنه قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري خمس مرات في مواسم 2017 / 2018 و2018 / 2019 و2020 / 2021 ، و2021 / 2022 ، و2021 / 2022 ، و2022 / 2023.

كما قاد مانشستر سيتي للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين كان آخرهما الموسم الماضي، كما قاد الفريق للتتويج بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أربع مرات.