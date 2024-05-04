قبل الريال وباريس.. بايرن يخسر ودورتموند يكتسح بخماسية

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فاز شتوتغارت على ضيفه بايرن ميونخ 3 - 1 في الوقت الذي اكتسح فيه بوروسيا دورتموند ضيفه أوغسبورغ 5 - 1 يوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

وفي باقي المباريات فاز فولفسبورغ على ضيفه دارمشتاد 3 - صفر وتعادل فيردر بريمن مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2 - 2.

وعلى ملعب إم إتش بي أرينا، تقدم شتوتغارت بهدف عن طريق ليونيداس ستيرغيو في الدقيقة 29 ثم تعادل القناص الإنجليزي الدولي هاري كين للنادي البافاري من ضربة جزاء في الدقيقة 37.

وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة أحرز الكوري الجنوبي جيونغ وو يونغ الهدف الثاني لشتوتغارت ثم سجل الكونغولي سيلاس وامانغيتوكا الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.

وتوقف رصيد بايرن في المركز الثاني عند 69 نقطة بفارق نقطتين عن شتوتغارت صاحب المركز الثالث.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، حسم دورتموند فوزه على أوغسبورغ في الشوط الاول الذي أنهاه متقدما 4 - 1.

وتقدم يوسوفا موكوكو بهدف لدورتموند في الدقيقة الرابعة ثم أضاف دونيايل مالين الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وأحرز يوسوفا موكوكو الهدف الثاني له والثالث لدورتموند في الدقيقة 29 لكن بعدها بثلاث دقائق رد روبين فارغاس بالهدف الوحيد لأوغسبورغ.

وتكفل ماركو رويس بتسجيل الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة 34 وفي الشوط الثاني سجل فيليكس نميشا الهدف الخامس في الدقيقة 64.

الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 57 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد أوغسبورغ عند 39 نقطة في المركز التاسع.