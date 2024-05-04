قرار مرتقب.. "فيفا" يتجه للموافقة على إقامة مباريات الدوري خارج البلاد

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يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى تغيير لوائحه التي تمنع إقامة مباريات الدوري المحلي خارج بلد المسابقة، وكشف أحد محامي "فيفا" لموقع "ذا أثلتيك" أنه سيتم تغيير التعليمات الحالية قبل نهاية 2024.

ولطالما تدخل "فيفا" وقام بمنع إقامة مباريات الدوري خارج البلاد، ففي أكتوبر 2018 اتفقت رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" مع شركة "ريليفنت" الأميركية للترويج الرياضي، وذلك من أجل لعب مباراة رسمية في مسابقة الدوري بين برشلونة وجيرونا في ميامي الأميركية، تدخل حينها الاتحاد الدولي مؤكدا سياسته التي تمنع هكذا "سيناريو" وتجعل مباريات الدوري حصريا في الحدود الجغرافية للبلد المعني بتلك المسابقة.

وانسحب برشلونة آنذاك من الاتفاقية وقررت شركة "ريليفنت" البدء بإجراءات قضائية ضد الاتحاد الأميركي في سبتمبر 2019، بعد قراره رفض لعب المباراة بداعي الانصياع لتعليمات "فيفا"، وبعد ذلك بعام تم إضافة "فيفا" كمدعى عليه في هذه القضية.

غاب الأمر عن الأضواء حتى أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية في مانهاتن بمدينة نيويورك فتح القضية في 2021 ثم القضاء الأميركي استمر في النظر في القضية حتى جاء الإعلان في التاسع من شهر أبريل الماضي بتوصل "فيفا" إلى تسوية مع شركة "ريليفنت" للرياضة، والتي جاءت لتفادي إدارة "فيفا" بممارسة الاحتكار كسبب مباشر لمنعه الأندية والبطولات المحلية الأجنبية بشكل غير قانوني من إقامة مباريات رسمية في الولايات المتحدة.

يذكر أن شركة "ريليفنت" يمتلكها الملياردير ستيف روس، مالك فريق ميامي دولفنز المنافس بدوري NFL لكرة القدم بالطريقة الأميركية وهي أيضا المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس الأبطال الودية التي تُلعب صيفا في عدة بلاد حول العالم.

