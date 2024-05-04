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لوبتيغي
جولين لوبتيغي

لوبتيغي يدخل دائرة اهتمام بايرن ميونخ

ميونخ - د ب أ
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ذكرت تقارير صحافية، يوم السبت، أن نادي بايرن ميونخ الألماني مهتم بالتعاقد مع المدرب الإسباني جولين لوبتيغي.

وبحسب شبكة "سكاي" الألمانية، فإن لوبتيغي (57 عاما) مرشح لتدريب النادي البافاري في نهاية الموسم عقب رحيل المدرب الحالي توماس توخيل.

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وتولى لوبتيغي تدريب وولفرهامبتون الإنجليزي، وفسخ عقده في أغسطس الماضي، قبل أيام من انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق للوبتيغي تدريب منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد وإشبيلية.

كما أشارت صحيفة "بيلد" إلى أن بايرن يدرس إمكانية التعاقد مع لوبتيغي، مع وجود روجر شميت مدرب بنفيكا البرتغالي ضمن قائمة المرشحين للمنصب.

وبعد فشل محاولات التعاقد مع رالف رانجنيك ويوليان ناغلسمان وتشابي ألونسو، مازال بايرن ميونخ يبحث عن مدرب جديد لخلافة توخيل.

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