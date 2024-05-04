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احتفال الجماهير بالتأهل الكاذب

مذيع داخلي يعلن تأهل فريق إلى الدرجة الأولى بـ"الخطأ"

العربية.نت
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تسبب المذيع الداخلي لملعب نادي رودا الهولندي بفوضى بعدما أعلن صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى واقتحام المشجعين للملعب احتفالا بالإنجاز الذي لم يحدث من الأساس.

ولعب رودا، ثاني ترتيب أندية الدرجة الثانية، أمام كامبور يوم الجمعة وهزمه بنتيجة 2 – صفر، ليعلن المذيع الداخلي للملعب تأهل الفريق الهولندي بسبب تأخر الفريق الثالث في الترتيب ، غرونينغن، بالنتيجة في تلك الأثناء. لكن نادي غرونينغن تعادل في الدقية 95 من اللقاء وبسبب عدم اطلاع المذيع الداخلي أعلن تأهل رودا في الملعب.

وأبدى المذيع حزنه على خطئه البشري قائلا: كان يجب علي التأكد، لكن الاتصال بالإنترنت في الملعب ضعيف جدا، أنا مجرد إنسان.

ويفصل بين رودا وغرونينغن عن التأهل إلى الدرجة الأولى 3 نقاط ومباراة أخيرة بينهما ليلحق المتأهل منهما بفيليم الذي سبقهما إلى ذلك.

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