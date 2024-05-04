"الفيل يتمسك بالمنافسة".. أرسنال يهزم بورنموث بثلاثية
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عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه بورنموث 3 - صفر في المباراة التي جمعتهما، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.
وتقدم أرسنال بهدف سجله بوكايو ساكا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني سجل لياندرو تروسارد الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 70، قبل أن يسجل ديلان رايس الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع أرسنال رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام مانشستر سيتي، الذي يواجه وولفرهامبتون في وقت لاحق من يوم السبت، فيما توقف رصيد بورنموث عند 48 نقطة في المركز العاشر.
ولطالما شبه أرسنال بـ "الفيل على غصن الشجرة"، وذلك بسبب ابتعاده عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي منذ 2004، خاصة وأنه كان يفقد اللقب في الأمتار الأخيرة السنوات الماضية.
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