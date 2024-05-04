اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
وصل هالاند إلى 25 هدف في الدوري الإنجليزي

"رباعية" هالاند في وولفرهامبتون تقلق أرسنال

لندن - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قاد النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، فريقه للفوز 5 - 1 على وولفرهامبتون يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل هالاند أربعة أهداف "سوبر هاتريك "في الدقائق 12 من ضربة جزاء و35 والدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، 54، فيما سجل جوليان ألفاريز الهدف الخامس في الدقيقة 85 وفي الدقيقة 53 سجل هوانغ هي تشان هدف وولفرهامبتون الوحيد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال متصدر الترتيب، مع وجود مباراة مؤجلة لمانشستر سيتي.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
كيف نجح الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن طوال نصف قرن في تخليد حب الوطن داخل قصائده؟ كيف نجح الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن طوال نصف قرن في تخليد حب الوطن داخل قصائده؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط