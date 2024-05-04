"رباعية" هالاند في وولفرهامبتون تقلق أرسنال
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قاد النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، فريقه للفوز 5 - 1 على وولفرهامبتون يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وسجل هالاند أربعة أهداف "سوبر هاتريك "في الدقائق 12 من ضربة جزاء و35 والدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، 54، فيما سجل جوليان ألفاريز الهدف الخامس في الدقيقة 85 وفي الدقيقة 53 سجل هوانغ هي تشان هدف وولفرهامبتون الوحيد.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال متصدر الترتيب، مع وجود مباراة مؤجلة لمانشستر سيتي.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.
-
غوارديولا: سيتي بحاجة إلى "العمل" للفوز بالدورييواصل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الضغط على المتصدر ... رياضة
-
فالفيردي نادم على قراره أمام مانشستر سيتيأعرب فيدريكو فالفيردي نجم منتخب أوروغواي عن شعوره بالمرارة لعدم المشاركة في تنفيذ ... رياضة
-
غوارديولا: منتخب إنجلترا سيحقق كأس أوروبا.. لأنه يشبه سيتيقال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم ... رياضة