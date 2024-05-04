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علي الحمادي وسام مرسي خلال احتفالات الجماهير بالتأهل

"عراقي ومصري" يعيدان إبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي بعد غياب 22 عاماً

العربية. نت
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أعاد العراقي علي الحمادي والمصري سام مرسي إبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غياب دام 22 عاما بعدما حسم المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية بفوزه 2-صفر على هدرسفيلد تاون، يوم السبت، ليحرم ليدز يونايتد من المركز الثاني المؤهل مباشرة لدوري الأضواء.

سام مرسي
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سام مرسي
سام مرسي
علي الحمادي
علي الحمادي
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وتألق الدولي العراقي مع إبسويتش تاون في الموسم الحالي، فيما لعب قائد الفريق والنجم المصري سام مرسي 44 مباراة، أحرز هدفان وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وكان إبسويتش في حاجة لنقطة واحدة لضمان الصعود وأصبح أول فريق يصعد من دوري الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم دوري الأضواء في موسمين متتاليين منذ فعلها ساوثامبتون في 2012.

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