الأحد.. إقامة المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي
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أعلنت وزارة الرياضة إقامة المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي في الرياض يوم الأحد والذي يناقش مستجدات الجهات الرياضية السعودية.
وسيستضيف المؤتمر اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين.
وسبق وأقيم المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي في مطلع الموسم الحالي حينها أعلن عن تخصيص 160 مليون ريال ضمن ميزانية مبادرة تطوير المنشآت لموسم 2023-2024 من ضمنها تطوير شامل لمقري الرياض والخليج.
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