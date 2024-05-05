تشافي: أتفهم غضب الجماهير.. ولن أرحل
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أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أنه لا يوجد أي جدال بشأن مستقبله مع النادي الكتالوني بعد الخسارة على ملعب جيرونا 2-4، مساء السبت، وذهاب لقب الدوري الإسباني لكرة القدم إلى غريمه التاريخي ريال مدريد.
وأعلن تشافي قبل فترة أنه سيرحل عن برشلونة في نهاية الموسم لكنه عدل عن رأيه الشهر الماضي وأكد أنه باق على الأقل حتى نهاية موسم 2024 /2025.
وقال تشافي خلال مؤتمر صحافي: لا يوجد جدال بشأن مستقبلي، أشعر بالحزن والإحباط، لقد عانينا من عدم الفاعلية مرارا وتكرارا.
وأشار: أتفهم غضب الجماهير، قبل كوني مدربا فأنا كنت مشجعا للنادي، أتفهم إحباط الجماهير.
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