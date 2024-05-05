جنوى يخطف تعادلاً مثيراً أمام ميلان

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تعادل جنوى مع مضيفه ميلان 3-3، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع جنوى رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم جنوى عن طريق ماتيو ريتيغي في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، قبل أن يدرك أليساندرو فلورينزي التعادل لميلان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

















وفي الدقيقة 48 سجل كاليب إكوبان الهدف الثاني لجنوى، لكن ميلان سجل هدفين عن طريق ماتيو جابيا وأوليفيه جيرو في الدقيقتين 72 و75.

ونجح جنوى في إدراك التعادل في الدقيقة 87 بهدف سجله ماليك ثياو لاعب ميلان بالخطأ في مرمى فريقه.