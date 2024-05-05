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رونالدو النصر الوحدة
رونالدو خلال مباراة النصر أمام الوحدة

رونالدو: سأصل إلى 900 هدف.. ولا أركض خلف الأرقام

العربية. نت
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أبدى كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، ثقته في وصوله إلى الهدف رقم 900 خلال مسيرته الاحترافية، مشددا على أنه لا يركض خلف الأرقام – على حد وصفه.

وسجل الأسطورة البرتغالية ثلاثة أهداف في فوز فريقه النصر على الوحدة 6-0، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ووصل رونالدو إلى هدفه رقم 890 خلال مسيرته الاحترافية، من ضمنها 66 "هاتريك".

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وقال المهاجم البالغ من العمر "39 عاما" في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء عن إمكانية وصوله إلى 900 هدف في الموسم الحالي: الأرقام تأتي بطريقة طبيعية، وتأتي تلقائيا، وكما قلت سابقا فأنا لا أركض خلف الأرقام، وسأصل إلى 900 هدف.

وأضاف: أتمنى أن ننهي الموسم ببطولة، علينا أن نستمر ونعمل بجد ونستعد جيدا وسنرى ما سيحدث نهاية الموسم.

يذكر أن رونالدو يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي بـ 32 هدفا، ويبتعد بفارق هدفين عن رقم المغربي عبدالرزاق حمدلله ، كأكثر من سجل في تاريخ دوري المحترفين بنسخة واحدة "34 هدفا".

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