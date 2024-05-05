اللذيذ: الديون أثرت على دعم الأندية.. وعملنا مع "البعض" بجهود مضاعفة

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كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، المشرف العام على برنامج الاستقطاب، أن دعم الأندية للتعاقد مع اللاعبين تأثر بعدة عوامل لذلك لم يكن متساويا في عملية التعاقد مع اللاعبين، من ضمنها الديون والقضايا، مشيرا إلى أن الفرق هي التي حددت اللاعبين الذين تعاقدت معهم، مفندا التقارير التي ذكرت أن البرنامج قام بتفضيل ناد محدد على آخر بالنسبة للنجوم العالميين.

وقال اللذيذ خلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي الذي عقد، مساء الأحد: خصصنا ميزانية لجميع الأندية الـ 18 المتواجدة في دوري المحترفين، وكانت أيضا على علم بالميزانيات المرصودة لها، والأندية هي التي قامت باختيار اللاعبين وهذا موثق لدينا من خلال نماذج الطلب المقدمة، وحال التوافق على اللاعب حسب الميزانية، تعطى الأندية صلاحية التفاوض، علما أن البرنامج استقطب 97 لاعبا، ودعمنا مفاوضات الأندية في بعض اللاعبين، لكن 90% من اللاعبين تمت مفاوضتهم عن طريق الأندية.





وزاد: تمكنا من جلب 10 أسماء من ضمن أفضل 100 لاعب في العالم، وارتفعت قيمة الدوري السعودي بمقدار 3 أضعاف، ونعمل على أن يكون ضمن أفضل 10 مسابقات في العالم.

ونفى اللذيذ أن البرنامج وجه اللاعبين العالميين إلى ناد محدد، موضحا: اللأندية من قامت باختيار اللاعبين، علما أن الميزانية تتحكم فيها عدة عوامل، وهناك أندية أوضاعها المالية لم تكن جيدة بسبب القضايا، ومعالجة الديون من ضمن العوامل التي حددت التوزيعات، علما أن هناك أندية استغلت مواردها في التعاقد مع اللاعبين.

وجدد المشرف العام على برنامج الاستقطاب حديثه خلال المؤتمر الصحافي عن أن البرنامج يقوم بمنح الموافقات على التفاوض وليس التعاقدات، وأن تفاوت أوضاع الأندية ماليا والعقود القائمة واسغلال الموارد الخاصة أثر على آلية توزيع الدعم على الأندية، لاسيما وأن الكثير من الفرق لم تكن لديها القدرة على تسجيل اللاعبين.

وأضاف سعد اللذيذ في حديثه عن جزئية الدعم المالي: لا نفرق بين الأندية، علما أن الأندية التابعة للشركات لديها جاهزية أكبر لاستقبال النجوم عن الباقي، نعمل دائما على المساواة، وعملنا مع أندية بمجهودات مضاعفة لخلق فرص لهم، علما أن دعم الأندية ليس مرتبطا بمراكز الفرق في الدوري، ولا توجد معاملة خاصة للفرق التي تشارك في دوري أبطال آسيا.

وعن إمكانية إنهاء عقود بعض النجوم أو إعارتهم إلى فرق أخرى بالدوري، ذكر: إنهاء العقود يخضع لعوامل فنية، ولا نحبذ ذلك، لكن إذا كانت هناك فرصة لانتقال لاعب إلى نادٍ آخر، يمكن ذلك حسب النواحي الفنية والمالية.

وشدد اللذيذ على أن آراءه لا تؤثر على عمل البرنامج الذي يضم العديد من الخبرات والكفاءات العالمية، وأنه ليس الشخص الذي يقود المفاوضات – على حد وصفه، مؤكدا أن البرنامج قام بتسهيل مفاوضات الأندية مع بعض الأسماء.