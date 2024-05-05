اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
التشيكية كاترينا سينياكوفا

سينياكوفا تهزم المصرية ميار شريف وتتوج بلقب كتالونيا للتنس

برشلونة - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أنهت التشيكية كاترينا سينياكوفا آمال المصرية، ميار شريف، في الفوز ببطولة كتالونيا المفتوحة للتنس للسيدات، بعدما تغلبت عليها في المباراة النهائية للمسابقة.

وتوجت سينياكوفا بالبطولة عقب فوزها على شريف بنتيجة 6 - 4 و4 - 6 و6 - 3 في مباراة ماراثونية جرت بينهما، يوم الأحد، في البطولة المقامة على الملاعب الرملية.

بعد التأهل إلى باريس.. منح لاعبي العراق قطع أراضٍ و10 ملايين دينار رياضة بعد التأهل إلى باريس.. منح لاعبي العراق قطع أراضٍ و10 ملايين دينار

وكانت ميار شريف تأمل في اقتناص لقب البطولة، لاسيما بعد مسيرتها الرائعة في المسابقة، التي شهدت فوزها على العديد من نجمات اللعبة البيضاء، حيث كان آخرهن الإسبانية جيومار ماريستاني، في الدور قبل النهائي للبطولة، حيث فازت عليها بمجموعتين نظيفتين.

ويأتي بلوغ ميار شريف للمباراة النهائية في بطولة كتالونيا، ليشكل قوة دفع لها خلال استعداداتها للمشاركة في منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، ثاني بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يشهد التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات، الذي سيصدر، يوم الاثنين، تقدما جيدا لميار شريف في الترتيب، حيث تحتل حاليا المركز الـ72 عالميا.

يذكر أن ميار شريف تمتلك 7 ألقاب في مسيرتها الرياضية حتى الآن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
أميركا.. إجراءات عقابية قاسية ضد الطلاب الأجانب المشاركين في احتجاجات الطلبة أميركا.. إجراءات عقابية قاسية ضد الطلاب الأجانب المشاركين في احتجاجات الطلبة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط