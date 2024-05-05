سينياكوفا تهزم المصرية ميار شريف وتتوج بلقب كتالونيا للتنس

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أنهت التشيكية كاترينا سينياكوفا آمال المصرية، ميار شريف، في الفوز ببطولة كتالونيا المفتوحة للتنس للسيدات، بعدما تغلبت عليها في المباراة النهائية للمسابقة.

وتوجت سينياكوفا بالبطولة عقب فوزها على شريف بنتيجة 6 - 4 و4 - 6 و6 - 3 في مباراة ماراثونية جرت بينهما، يوم الأحد، في البطولة المقامة على الملاعب الرملية.

وكانت ميار شريف تأمل في اقتناص لقب البطولة، لاسيما بعد مسيرتها الرائعة في المسابقة، التي شهدت فوزها على العديد من نجمات اللعبة البيضاء، حيث كان آخرهن الإسبانية جيومار ماريستاني، في الدور قبل النهائي للبطولة، حيث فازت عليها بمجموعتين نظيفتين.

ويأتي بلوغ ميار شريف للمباراة النهائية في بطولة كتالونيا، ليشكل قوة دفع لها خلال استعداداتها للمشاركة في منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، ثاني بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يشهد التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات، الذي سيصدر، يوم الاثنين، تقدما جيدا لميار شريف في الترتيب، حيث تحتل حاليا المركز الـ72 عالميا.

يذكر أن ميار شريف تمتلك 7 ألقاب في مسيرتها الرياضية حتى الآن.