شفيونتيك تهزم سابالينكا وتتوج بـ "ماسترز" مدريد
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فازت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا ببطولة مدريد المفتوحة للتنس يوم السبت على حساب الروسية أرينا سابالينكا حاملة اللقب في العام الماضي.
وحسمت شفيونتيك اللقب لصالحها بعد مباراة ماراثونية امتدت ثلاث ساعات و11 دقيقة لترد اعتبارها أمام سابالينكا التي فازت عليها في نهائي العام الماضي.
وتقدمت اللاعبة البولندية في المجموعة الأولى بنتيجة 7 / 5 قبل أن تتعادل سابالينكا في المجموعة الثانية بنتيجة 6 / 4 ثم حسمت شفيونتيك المجموعة الثالثة لصالحها بنتيجة 7 / 6 (9/7).
وعززت شفيونتيك أيضا تفوقها في المواجهات المباشرة أمام سابالينكا بتحقيق الفوز السابع لها مقابل ثلاثة انتصارات للاعبة الروسية.
وحققت شفيونتيك لقبها رقم 20 في مسيرتها الاحترافية والثالث لها منذ بداية العام الجاري 2024.
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