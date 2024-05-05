ضربة جديدة لدفاع بايرن ميونخ قبل ملاقاة ريال مدريد

1 دقيقة للقراءة

تأكد غياب المدافع البرتغالي الدولي رافاييل غيريرو عن صفوف بايرن ميونخ الألماني أمام ريال مدريد الإسباني، الأربعاء المقبل في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وعانى غيريرو (30 عاما) من إصابة في الكاحل خلال الخسارة على ملعب شتوتغارت 1-3 ، السبت، في البوندسليغا وسيغيب لعدة مباريات، بحسب ما أعلن النادي البافاري في بيان، يوم الأحد.

وغادر غيريرو ملعب المباراة أمام شتوتغارت على محفة علما أنه غاب عن مباراة الذهاب أمام النادي الملكي والتي انتهت بالتعادل 2/ 2.

على الجانب الآخر شارك صانع اللعب جمال موسيالا والمدافع ماتيس دي ليخت في تدريب بايرن، يوم الأحد، بعد تعافيهما من الإصابة.

ومن المتوقع أن يشارك دي ليخت مكان كيم مين جاي الذي تسبب في هدفي ريال مدريد في مباراة الذهاب.