اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
هالاند مع غوارديولا

غوارديولا عن غضب هالاند: كان في قمة السعادة

مانشستر - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن هدافه النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند يشعر بسعادة بالغة بعد تسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) خلال الفوز الساحق على وولفرهامبتون 5 -1، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 12 من ضربة جزاء و35 والدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، 54، فيما سجل جوليان ألفاريز الهدف الخامس في الدقيقة 85.

"عراقي ومصري" يعيدان إبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي بعد غياب 22 عاماً رياضة "عراقي ومصري" يعيدان إبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي بعد غياب 22 عاماً

وفي الدقيقة 53 سجل هوانغ هي تشان هدف وولفرهامبتون الوحيد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال متصدر الترتيب، مع وجود مباراة مؤجلة لسيتي.

وقال غوارديولا بعد المباراة: اليوم هو فعلها، وأمام نوتنغهام أيضًا، كان مصابا قبل ذلك. إنه طويل القامة، لذلك لكي يعود إلى أفضل مستوى يحتاج للوقت، هو ليس مثل جيريمي أو فيل فودين أو جوليان ألفاريز، يمكنهم أن يعودوا أسرع.

وأشار المدرب الإسباني: أنا سعيد للغاية بسبب أدائه، والأهداف الاستثنائية التي سجلها.

وأوضح: وركلات الجزاء أيضًا، لأنك تعرف بأنه في بعض الأحيان لا تكون مهمة سهلة، أنا سعيد للغاية من أجله.

من 2
(2 صور)

واعترف غوارديولا بأن هالاند الذي تم استبداله في الدقيقة 82، شعر بالإحباط بسبب الأخطاء الكثيرة التي ارتكبت ضده من لاعبي وولفرهامبتون، حيث وصلت إلى 17 خطأ، و4 إنذارات.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا قوله أن الوضع أصبح معتادا من المدافعين لفعل كل شيء من أجل إيقاف المهاجم النرويجي.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الكرات الطويلة، والتي تعرض فيها للعرقلة، ولكنهم يقولون بأنها ليست خطأ. يمكنني أن أتفهم الإحباط عندما يتم جذبك من الكتف.

وختم المدرب الإسباني، بالقول: هذا يحدث كل مباراة، هناك قدر من الإحباط بسبب هذه الأعمال، ولكنني أؤكد بأنه سعيد للغاية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
واشنطن تطالب قطر بطرد قيادة حماس حال رفضها وقف إطلاق النار واشنطن تطالب قطر بطرد قيادة حماس حال رفضها وقف إطلاق النار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط