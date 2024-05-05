فيرستابن ينطلق من المركز الأول في سباق ميامي

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انتزع ماكس فيرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات مركز أول المنطلقين في سباق جائزة ميامي الكبرى يوم السبت ليبدأ السباق من مقدمة الصف الأول للسباق السادس على التوالي هذا الموسم.

وعزز فيرستابن، الذي سينطلق من المركز الأول للمرة السابعة على التوالي منذ سباق أبوظبي العام الماضي، ما يُعد حتى الآن نهاية أسبوع مثالية للسائق الهولندي الذي تصدر حصة التجارب الوحيدة والتجارب المؤهلة لسباق السرعة أمس الجمعة ثم فاز بسباق السرعة في وقت سابق اليوم.

وكان الأسطورة الفرنسية آلان بروست، مع فريق وليامز عام 1993، آخر سائق ينطلق من المركز الأول في أول ستة سباقات في الموسم.

واحتل شارل لوكلير سائق فيراري المركز الثاني يليه كارلوس ساينز، السائق الوحيد باستثناء فيرستابن الذي يفوز بسباق هذا الموسم، في المركز الثالث.