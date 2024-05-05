ليفركوزن يعادل رقم بنفيكا "التاريخي"

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واصل فريق باير ليفركوزن مسيرته القوية بالفوز على مضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-5 يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 84 نقطة في الصدارة علما أنه حسم تتويجه باللقب لأول مرة في تاريخه قبل أربع جولات من انتهاء المسابقة.

وواصل الفريق الألماني بقيادة مديره الفني الإسباني تشابي ألونسو المسيرة الإعجازية بسجل خال من الهزائم في 48 مباراة متتالية على مدار الموسم الجاري.

وعادل ليفركوزن الرقم القياسي الذي حققه بنفيكا البرتغالي بعدم الخسارة في 48 مباراة متتالية خلال الفترة بين ديسمبر 1963 وفبراير 1965.

أما فرانكفورت فقد خسر مباراته الثانية على التوالي والتاسعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز السادس، المؤهل لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.