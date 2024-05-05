اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
تحية لاعبي باير ليفركوزن للجماهير بعد الفوز على آينتراخت فرانكفورت

ليفركوزن يعادل رقم بنفيكا "التاريخي"

برلين - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

واصل فريق باير ليفركوزن مسيرته القوية بالفوز على مضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-5 يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 84 نقطة في الصدارة علما أنه حسم تتويجه باللقب لأول مرة في تاريخه قبل أربع جولات من انتهاء المسابقة.

ضربة جديدة لدفاع بايرن ميونخ قبل ملاقاة ريال مدريد رياضة ضربة جديدة لدفاع بايرن ميونخ قبل ملاقاة ريال مدريد

وواصل الفريق الألماني بقيادة مديره الفني الإسباني تشابي ألونسو المسيرة الإعجازية بسجل خال من الهزائم في 48 مباراة متتالية على مدار الموسم الجاري.

وعادل ليفركوزن الرقم القياسي الذي حققه بنفيكا البرتغالي بعدم الخسارة في 48 مباراة متتالية خلال الفترة بين ديسمبر 1963 وفبراير 1965.

أما فرانكفورت فقد خسر مباراته الثانية على التوالي والتاسعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز السادس، المؤهل لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
قدرات صواريخ ستورم شادو البريطانية التي تمتلكها كييف يمكنها ضرب موسكو قدرات صواريخ ستورم شادو البريطانية التي تمتلكها كييف يمكنها ضرب موسكو
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط