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ميسي أمام نيويورك ريد بولز

ميسي يسجل 3 أرقام قياسية في الدوري الأميركي

ميامي - د ب أ
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سجل النجم الأرجنيتيني، ليونيل ميسي، رقما قياسيا غير مسبوق في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين بعدما سجل هدفا وصنع خمسة أهداف ليقود فريقه إنتر ميامي لاكتساح نيويورك ريد بولز 6-2 فجر، يوم الأحد.

وسجل ميسي الفائزة بجائزة أفضل لاعب في العالم ثماني مرات من قبل، ثلاثة أرقام قياسية من خلال المباراة عبر المساهمة في ستة أهداف وصناعة خمسة أهداف، وأن الأهداف الخمسة التي صنعها جاءت في شوط واحد.

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ونجح ميسي الفائز بجائزة لاعب الشهر في أبريل، في التسجيل وصناعة الأهداف في ست مباريات متتالية.

وسجل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الشريك السابق لميسي في خط هجوم برشلونة الإسباني، ثلاثة أهداف (هاتريك) وأضاف ماتياس روخاس هدفين لإنتر ميامي.

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ويقتسم ميسي وسواريز صدارة قائمة الهدافين برصيد عشرة أهداف لكل منهما ليمنحا إنتر ميامي صدارة المجموعة الشرقية برصيد 24 نقطة.

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