أنس جابر تحافظ على مركزها في التصنيف العالمي

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لم يشهد التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات أي تغييرات كبيرة في التصنيف الذي صدر، يوم الاثنين، من قبل الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.

ولم تشهد قائمة المصنفات العشر الأوائل أي تغييرات باستثناء تقدم التشيكية ماركيتا فوندروسفا مركزا لتحتل المركز السادس بدلا من السابع فيما تقدمت الصينية كينوين شينج مركزا لتحتل المركز السابع بدلا من الثامن.

وتراجعت اليونانية ماريا ساكاري مركزين لتحتل المركز الثامن.

وفيما يلي ترتيب العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للسيدات:

1 - إيغا شفيونتيك 10910 نقاط

2 - أرينا سابالينكا 7498 نقطة

3 - كوكو غوف 7313 نقطة

4 - إلينا ريباكينا 6673 نقطة

5 - جيسيكا بيغولا 4655 نقطة

6 – ماركيتا فوندروسوفا 4090

7 – كينوين شينغ 3945 نقطة

8 - ماريا ساكاري 3925 نقطة

9 - أنس جابر 3748 نقطة

10 - يلينا أوستابينكو 3493 نقطة.