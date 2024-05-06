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ناصر الخليفي تابع مران باريس سان جيرمان يوم الاثنين

الخليفي واثق من قدرة باريس ببلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا

باريس - أ ف ب
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رأى رئيس نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم القطري ناصر الخليفي أن لاعبي فريقه "مركزون، واثقون لكن من دون إفراط" عشية مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه يعتمد دعم الجمهور الذي سيكون "اللاعب رقم 12".

ويتعين على سان جيرمان قلب خسارته ذهابا على ملعب "سيغنال إيدونا" بارك صفر-1 ليبلغ النهائي الثاني له بعد عام 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1.

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وقال الخليفي، الاثنين، بعد حصة تدريبية للفريق إلى الصحافيين: اللاعبون في كامل تركيزهم، يتمتعون بالثقة لكن من دون إفراط. الثقة المفرطة ليست جيدة.

وأضاف: إنه دوري أبطال أوروبا، نصف النهائي، من المستحيل أن تكون واثقا أكثر من اللزوم. يجب ألا ننسى بأن فريقنا شاب جدا، الأصغر سنا بين رباعي نصف النهائي.

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وشدد على "أهمية الأجواء في الملعب لأن أنصارنا سيكونون اللاعب رقم 12".

وتابع مبتسما: لو كنت أملك الحق لخلعت جميع كراسي ملعب بارك دي برانس لكي يكون الجمهور واقفا، مشيرا إلى أن كل تفصيل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يحمل أهمية بالغة.

وأوضح: الثلاثاء، نمثل سان جيرمان، ندافع عن باريس لكن أيضا فرنسا وكل أنصارنا حول العالم.

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