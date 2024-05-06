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جولين لوبيتيغي

بعدما ربطته تقارير ببايرن.. لوبيتيغي يتفق مع ناد إنجليزي

لندن - د ب أ
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ذكرت تقارير إعلامية يوم الاثنين، أن الإسباني جولين لوبيتيغي، توصل لاتفاق لكي يكون المدير الفني الجديد لفريق وست هام الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت التقارير أن لوبيتيغي /57 عاما/، مدرب المنتخب الإسباني وريال مدريد ووولفرهامبتون السابق، قريب من تولي تدريب فريق وست هام حال رحيل المدرب الحالي ديفيد مويس عن النادي.

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وربطت وسائل الإعلام أيضا اسم المدرب الإسباني بتدريب بايرن ميونخ.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مويس /61 عاما/ يتولى تدريب ويستهام منذ عام 2019 ولكن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ورفض مناقشة مستقبله مع النادي لحين خوض مباراة الفريق الأخيرة في الموسم الحالي أمام مانشستر سيتي يوم 19 مايو المقبل.

وتلقى وست هام خسارة كبيرة بخماسية نظيفة أمام تشيلسي يوم الأحد، لتنتهي آمال الفريق الضئيلة في اللعب في البطولات الأوروبية للعام الرابع على التوالي.

وكان وست هام، الفائز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي، ودع منافسات الدوري الأوروبي الشهر الماضي، عقب الخسارة في دور الثمانية أمام باير ليفركوزن.

وكان لوبيتيغي قاد وولفرهامبتون للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، ولكنه ترك النادي بعد تسعة أشهر عشية انطلاق الموسم الحالي في أغسطس الماضي، بعد خلاف في مجلس الإدارة.

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