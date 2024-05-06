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الحكم غاريد غيليت

حكم مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد سيضع كاميرا على رأسه

مانشستر - د ب أ
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سيرتدي غاريد غيليت حكم مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الاثنين، كاميرا على رأسه كما أعلن مسؤولون في الدوري.

وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز بأن لقطات الكاميرا لن يتم بثها مباشرة، بل سيتم استخدامها كجزء من برنامج سيتم عرضه في وقت لاحق من العام يهدف إلى "تقديم مزيد من المعرفة والتعليم حول متطلبات التحكيم" في دوري الدرجة الممتازة.

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سيرتدي غيليت جهازا مثبتا على الرأس، والذي سيشكل جزءا من نظام اتصالات الحكام للمباريات الكبرى.

وتمت الموافقة على الاستخدام ولمرة واحدة للكاميرا من قبل المشرعين الرياضيين، ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب)، بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وحكام مباريات المحترفين والأندية المعنية.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان: نود أن نشكر كريستال بالاس ومانشستر يونايتد على دعمهما لهذا المشروع.

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