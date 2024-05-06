زوجات نجوم ريال مدريد.. حسناء إسرائيلية .. صحفية وعارضة أزياء

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بعد نجاحه في حسم لقب الدوري الإسباني قبل 4 جولات من النهاية، الأضواء على زوجات وصديقات لاعبي ريال مدريد، إذ يرتبط نجوم النادي الذي ينافس على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، بمؤثرات وعارضات أزياء وسيدات أعمال، ومن بينهم حسناء إسرائيلية.

ميشيل جيرزج (تيبو كورتوا)

ولدت ميشيل في إسرائيل، وعندما كانت تبلغ من العمر "16 عاما" فقط، وقعت على عقد مع شركة شهيرة دفعت لها تكاليف دراستها للعمل كعارضة أزياء، وفي 2021 أعلنت عن علاقتها مع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وفي أبريل الماضي أعلنا ولادة ابنتهما الأولى "إيلي".

أندريا مارتينيز (كيبا أريزابالاغا)

أندريا عارضة أزياء تبلغ من العمر "31 عاما"، حصلت على لقب ملكة جمال إسبانيا في 2020، وتعمل مع العديد من العلامات التجارية، إضافة إلى أنها لاعبة كرة سلة سابقة، ودرست إدارة الأعمال في إسبانيا وفرنسا، وعملت لاحقا لدى "جورجيو أرماني" في ميلان، ثم أسس شركة للتجارة الإلكترونية.

أناستاسيا تامازوفا (لونين)

تنشر زوجة أندريه لونين صورهما دائما على شبكات التواصل الاجتماعي، ولديهما ابن، وتتواجد خلف الحارس في مختلف مباريات الفريق.

ماريا كورتيس (ناتشو فرنانديز)

ماريا كورتيس متحفظة جدا بشأن حياتها، بدأت علاقتها مع ناتشو عندما كانا صغيرين، وتزوجا في 2014، وعاشا معا منذ ذلك الحين ولديهما أربعة أطفال.

شاليمار هيبنر (ديفيد ألابا)

بدأت قصة حب شاليمار هيبنر وديفيد ألابا في 2017، وهي عارضة أزياء وابنة أحد أشهر الطهاة والمعروف باسم "الألماني جوردون رامزي"، ولديهما ابنا.

دافني كانيزاريس (داني كارفاخال)

كرست دافني نفسها أيضا كعارضة أزياء، ولديها أخت تؤام متزوجة من مهاجم ريال مدريد خوسيلو، أما دافني لديها طفلين من كارفاخال.

جيسيكا فاربر (توني كروس)

جيسيكا شخصية متحفظة للغاية، درست السياحة وعملت في القطاع حتى 2014، وعندما وصل توني كروس إلى ريال مدريد قامت بإدارة "مؤسسة توني كروس الخيرية"، وتزوجت من الألماني في 2015، ولديهما طفلان.

فانيا بوسنيك (لوكا مودريتش)

التقى فانيا بوسنيك ولوكا مودريتش في 2007، وهي خبيرة اقتصادية وعملت في وكالة إدارة أعمال، وأصبت مسؤولة من لاعب خط الوسط، ولديهما 3 أطفال.

مينا بونينو (فيدي فالفيردي)

بدأت قصة حب مينا وفالفيردي عام 2018، عندما تركت مينا التلفزيون الأرجنتيني ومسيرتها كصحفية لتنتقل للعيش مع فالفيردي في مدريد، لديهما طفلان.

ماكارينا رودريغيز (لوكاس فاسكيز)

ولدت ماكارينا في مليلية وحصلت على شهادة في علوم الرياضة ودبلوم في تدريس التربية البدنية، تزوجت من لوكاس في يونيو 2017، لديهما طفلان.

لوز مينديز (إبراهيم دياز)

الشابة البالغ من العمر "26 عاما"، تعرف نفسها كممثلة عبر صفحاتها الشخصية على "إنستغرام"، لديها أكثر من 100 ألف متابع.

لوانا أتيك لوبيز (رودريغو غوس)

تخرجت من الجامعة الكاثوليكية في سانتوس، وتملك شهادة في القانون، على الرغم من انفصالها عن لاعب ريال مدريد نهاية 2022، عادا واستأنفا قصة حبهما لاحقا.

ميلاني كانيزاريس (خوسيلو)

ميلاني هي الأخت التوأم لزوجة كارفاخال، ولدت في مايوركا، تعمل كمؤثرة في مجال الموضة، تزوجا في 2016، ولديهما طفلان.