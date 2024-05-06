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فيتور روكي مع المهاجم ليفاندوفسكي

لاعب برشلونة: تشافي "قتل" فيتور روكي

العربية.نت
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أكد البرازيلي ريفالدو، لاعب برشلونة السابق، أن مواطنه فيتور روكي لم يحصل على دقائق اللعب الكافية من قبل المدرب تشافي هيرنانديز، مشددا على أن المهاجم البالغ من العمر "19 عاما" بحاجة إلى المزيد من الفرص ولديه مستقبل رائع.

وأصبح البرازيلي الذي انتقل إلى برشلونة في الشتاء الماضي موضوع الساعة، بعدما انفجر وكيل اللاعب في مقابلة على إذاعة "راك 1"، أكد خلالها أنه إذا لم يحصل فيتور روكي على الفرصة التي يستحقها، فسوف يبحث عن فريق آخر في الصيف المقبل.

ريفالدو
ريفالدو

ودافع ريفالدو، بطل مونديال 2002، عن مواطنه، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: أعتقد أن فيتور روكي يفتقر إلى الفرص، لقد منحوه دقائق قليلة جدا للاعب تألق في البرازيل، إنه صغير جدا ولم تتح له الفرصة اللازمة لإظهار مهاراته.

وأضاف: لم تتح له الفرص، والآن يعتقدون أنه لن يكون مفيدا للنادي، لذا سيبحثون عن صفقة أخرى، لذلك أعتقد أن برشلونة لم يعرف كيف يمنحه المزيد من الفرص، هو لاعب جيد ولديه مستقبل.

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وتطرق الفائز بالكرة الذهبية عام 1999 إلى مسألة استمرار تشافي، وقال: لقد أظهر أنه مدرب عظيم، لكن هذا الموسم، في رأيي، تشافي وبرشلونة لم يقدما أداءً جيدا، ولم يتم تحقيق أي لقب، هذا العام كان بمثابة خيبة أمل كبيرة لجماهير النادي.

يذكر أن المهاجم البرازيلي انتقل إلى برشلونة قادما من أتلتيكو باراناينسي، لكنه ظل حبيسا في دكة البدلاء ولعب 310 دقائق خلال 13 لقاء، سجل هدفين فقط.

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