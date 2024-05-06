لاعب ليفربول: صلاح رد على كلوب.. لكن "بعد فوات الأوان"

دقيقتان للقراءة

يعتقد داني ميرفي لاعب ليفربول السابق أن النجم المصري محمد صلاح رد على مدربه الألماني يورغن كلوب بعد اشتباكهما الأسبوع الماضي بأفضل طريقة ممكنة أمام توتنهام، لكن ذلك أتى بعد فوات الأوان.

واشتبك صلاح وكلوب على خط التماس قبل دخول الأول إلى ملعب مباراة وست هام وليفربول الجولة قبل الماضية والتي تعادل فيها الفريقان 2-2 في ضربة لآمال "الحُمر" بالحصول على بطولة الدوري الإنجليزي.

لكن النجم المصري نصّب نفسه بطلاً لموقعة ليفربول وتوتنهام بعدما سجل هدفاً وصنع آخر لزميله هارفي إليوت، وقاد الفريق إلى فوز كبير بأربعة أهداف لهدفين.



وكتب داني ميرفي لاعب ليفربول السابق بين 1997 وحتى 2004 عبر موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يوم الاثنين: رد صلاح بشكل مثالي على مدربه كلوب في مباراة توتنهام عقب اشتباكهما، لكن للأسف جاء ذلك بعد فوات الأوان، إذ كان من المنتظر أن يظهر "مو" بهذا المستوى قبل أسبوعين حينما كانت آمال الفوز بالدوري في أوجها.

وأتبع: صلاح لم يكن سيئاً في الفترة الماضية بسبب سلوكه، بل لأنه يعاني من مشاكل بدنية واضحة أعاقته بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري.

وأضاف الفائز مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي "الدوري الأوروبي حالياً": صلاح نجم كبير وليس لاعباً اقتحم القائمة الأساسية للتو، أعتقد أن مدربه كلوب معجب بالطريقة التي رد فيها محمد داخل الملعب، كأنه يقول "ردي داخل الملعب" وذلك بعد اشتباكهما، لكن مجدداً من المؤسف أن هذا أتى عقب تبخر آمال ليفربول بالفوز بالدوري، إذ بات من المستحيل أن يسبق أرسنال ومانشستر سيتي في نهاية الموسم.

