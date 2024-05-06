ماكرون: مبابي يريد التواجد في الأولمبياد.. وأتمنى موافقة ريال مدريد
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، أن والد النجم كيليان مبابي أكد له رغبة مهاجم باريس سان جيرمان بالمشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام الصيف القادم في باريس، وتمنى أن توافق الأندية على السماح للاعبين بالتواجد مع منتخب "الديوك".
وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون ديمانش": تحدثت مع والد مبابي الأسبوع الماضي، طرحت عليه السؤال، وأكد لي أن اللاعب يريد التواجد مع منتخب فرنسا في الأولمبياد، وآمل حقا أن تمنح جميع الأندية الأوروبية اللاعبين حرية اتخاذ القرار، وأنا سعيد لأن جميع الفرق الفرنسية فعلت ذلك، وآمل أن تحذو الأندية الأخرى حذوها.
وسبق لقائد المنتخب الأزرق أن أعلن في مناسبات عدّة أنه يحلم بالمنافسة في أولمبياد باريس، مع الاستفادة من النظام الأولمبي الذي يسمح لكل منتخب بإشراك ثلاثة لاعبين يتجاوزون الحد الأقصى المسموح به وهو 23 عامًا.
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن مبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان في الصيف القادم، وذلك للانتقال إلى ريال مدريد، علما بأن النادي الإسباني أبلغ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه لن يسمح للاعبيه الفرنسيين بالمشاركة في أولمبياد باريس.
-
ليفركوزن يعادل رقم بنفيكا "التاريخي"واصل فريق باير ليفركوزن مسيرته القوية بالفوز على مضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1 ... رياضة
-
جنوى يخطف تعادلاً مثيراً أمام ميلانتعادل جنوى مع مضيفه ميلان 3-3، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي ... رياضة
-
ليفربول يضرب توتنهام.. وصلاح يستعيد بريقه ويصنع التاريخكان النجم الدولي المصري محمد صلاح على موعد مع التاريخ في بطولة الدوري الإنجليزي ... رياضة