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عمرو السولية
عمرو تعرض إلى شد في العضلة الضامة

مخاوف من غياب نجم الأهلي عن نهائي دوري أبطال إفريقيا

العربية.نت
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باتت مشاركة عمرو السولية لاعب الأهلي المصري في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي غامضة بعدما تعرض إلى شد في العضلة الضامة قبل انطلاق مباراة فريقه أمام الجونة يوم السبت الماضي في الدوري المصري.

وقال أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق إن صور الأشعة التي أجراها السولية أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة، مشيراً في تصريحه لموقع ناديه يوم الاثنين إلى أن السولية سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

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وفي المقابل قال مصدر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن موقف عمرو السولية من اللحاق بمواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي والذي سيقام في تونس يوم 18 مايو الجاري بات غامضاً.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب في ضيافة الترجي بتونس، وتقام مباراة الإياب بعد أسبوع واحد في العاصمة المصرية القاهرة.

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