اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مويز
المدرب المخضرم سيرحل نهاية الموسم

وست هام يعلن رحيل مدربه مويز بالتراضي

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلن وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين، في بيان أن المدرب ديفيد مويز سيغادر النادي بالتراضي بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم.

وست هام يخدم ليفربول بفوز لافت على أرسنال رياضة عالمية وست هام يخدم ليفربول بفوز لافت على أرسنال


وقال ديفيد سوليفان، رئيس مجلس الإدارة في بيان: بالنيابة عن الجميع في وست هام يونايتد، أود أن أقدم خالص الشكر والامتنان لديفيد على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله.

وختم: لعب ديفيد دورا في فترة من التقدم والنجاح الكبير في تاريخ النادي ونحن ممتنون للغاية لكل ما قدمه من عمل شاق والتزام وتفانٍ في هذا المنصب.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ملفات يحملها رئيس كردستان العراق خلال زيارته إلى طهران ملفات يحملها رئيس كردستان العراق خلال زيارته إلى طهران
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط