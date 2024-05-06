وست هام يعلن رحيل مدربه مويز بالتراضي

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أعلن وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين، في بيان أن المدرب ديفيد مويز سيغادر النادي بالتراضي بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم.







وقال ديفيد سوليفان، رئيس مجلس الإدارة في بيان: بالنيابة عن الجميع في وست هام يونايتد، أود أن أقدم خالص الشكر والامتنان لديفيد على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله.



وختم: لعب ديفيد دورا في فترة من التقدم والنجاح الكبير في تاريخ النادي ونحن ممتنون للغاية لكل ما قدمه من عمل شاق والتزام وتفانٍ في هذا المنصب.

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