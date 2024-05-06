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سيزار لويس مينوتي

وفاة سيزار مينوتي مدرب الأرجنتين الفائز بمونديال 1978

هافانا - د ب أ
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توفي سيزار لويس مينوتي، الذي قاد منتخب الأرجنتين لإحراز لقبها الأول في كأس العالم لكرة القدم عام 1978، عن عمر ناهز 85 عاما، حسبما أعلن اتحاد الكرة الأرجنتيني في وقت متأخر من مساء الأحد.

وكتب الاتحاد الأرجنتيني في بيانه: يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن أسفه الشديد لوفاة سيزار لويس مينوتي، المدير الحالي للمنتخبات الوطنية والمدرب السابق للأرجنتين بطل العالم.

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وتوج منتخب الأرجنتين بنسخة مونديال 1978، التي استضافها على ملاعبه، عقب فوزه 3 - 1 على نظيره الهولندي بعد اللجوء للوقت الإضافي في المباراة النهائية، حيث شهد اللقاء تسجيل ماريو كيمبس هدفين لمنتخب (راقصو التانغو).

وكان مينوتي، الذي ولد في مدينة روزاريو، مسقط رأس الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، يعتبر فيلسوفًا في كرة القدم، حيث حدد أسلوبه في وقت مبكر من عام 1973، عندما فاز بأول لقب له كمدرب مع فريق هوراكان بالدوري الأرجنتيني، بأنه "هجومي، نظيف، مبهج"، على عكس اللعب الذي يركز على النتائج فقط.

قبل مسيرته التدريبية، كان مينوتي لاعبا محترفا، وفي سن الثمانين من عمره، أصبح مديرا للمنتخبات الوطنية في اتحاد كرة القدم ببلاده.

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